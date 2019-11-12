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22:26 12.11.2019

Немецкий парламент рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС

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Бундестаг в среду планирует рассмотреть поправки к газовой директиве ЕС, сообщила "Интерфаксу" представитель парламентской пресс-службы.

"Рассмотрение закона 19/13443 во втором и третьем чтении запланировано на завтра, после 17 часов", - сказала собеседница агентства.

Это законопроект о внесении поправок в энерго-экономический закон ФРГ для принятия на национальном уровне газовой директивы ЕС.

Сама директива вступила в силу в мае, теперь страны-члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве. Директива направлена на регулирование деятельности газопроводов третьих стран на территории ЕС - теперь газопроводы третьих стран должны соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним газопроводам ЕС - и касается, таким образом, в первую очередь российского "Северного потока 2".

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии. Разработанный в Берлине законопроект позволит "Газпрому" считать, что проект был завершен в мае, а поэтому в его отношении должны действовать прежние правила.

На прошлой неделе газета "Бильд" и агентство "Блумберг" сообщили, что правительство канцлера Ангелы Меркель якобы хочет сделать послабления в законе 19/13443 специально для "Северного потока 2" и изменить определение понятия "сдачи в эксплуатацию" проекта. Якобы это позволит считать, что проект "Газпрома" был завершен до 23 мая 2019 года, а поэтому в его отношении должны действовать прежние, облегченные правила. Представитель министерства экономики ФРГ Штефан Ролле назвал это "полной ерундой".

В минувшую пятницу бундестаг не смог принять этот закон. Голосование шло ночью, около 1.45 субботы фракция правой партии "Альтернатива для Германии" которая придерживается ярко выраженной пророссийской позиции, усомнилась в наличии кворума и затребовала поименного голосования.

В ходе него выяснилось, что было подано 133 голоса при необходимых для кворума 355 голосов. В соответствии с уставом заседание было прекращено, а решение вопроса - перенесено.

Днем ранее, в четверг фракция "Альтернативы" подала запрос под названием "Обеспечить энергообеспечение Германии - защитить "Северный поток 2" от санкционной политики", в котором призывает правительство ФРГ "принять все необходимые меры для того, чтобы защитить задействованные в проекте "Северный поток 2" фирмы от санкций США".

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Теги: #ес #поправки #директива #германия
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