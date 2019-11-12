НАБУ задержало главу одного из департаментов Офиса президента

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали руководителя одного из департаментов Офиса президента.

Как сообщает пресс-служба ОП в Facebook, задержанная работала в Администрации президента с 2005 года.

Подробности дела не сообщаются.

"Все подробности в НАБУ", - сообщили в ОП.

По информации ряда СМИ, речь идет о директоре департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлане Кондзеле, которую подозревают в мошенничестве.