НАБУ задержало главу одного из департаментов Офиса президента
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали руководителя одного из департаментов Офиса президента.
Как сообщает пресс-служба ОП в Facebook, задержанная работала в Администрации президента с 2005 года.
Подробности дела не сообщаются.
"Все подробности в НАБУ", - сообщили в ОП.
По информации ряда СМИ, речь идет о директоре департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлане Кондзеле, которую подозревают в мошенничестве.