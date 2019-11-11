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23:37 11.11.2019

Арахамия: "Слуга народа" рассмотрит законопроекты о создании рынка земли в среду

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Арахамия: "Слуга народа" рассмотрит законопроекты о создании рынка земли в среду

Фракция "Слуга народа" рассмотрит законопроекты о рынке земли на своем заседании в среду, заявляет ее лидер Давид Арахамия.

"По закону о земле у нас будет отдельная фракция… я думаю что послезавтра (13 ноября – ИФ)", - сказал Арахамия журналистам после окончания заседания его фракции вечером в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что для рассмотрения законопроектов о рынке земли парламенту понадобится целый рабочий день.

"Много альтернативных законов, если рассматривать закон о земле - это будет весь день", – отметил Арахамия.

Теги: #рынок_земли #законопроекты
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