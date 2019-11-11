НАБУ будет расследовать дело о нанесении Миноборны убытков государству в 2017 году при покупке средств связи - Генпрокуратура

Главная военная прокуратура Украины обнаружила факты, свидетельствующие о нанесении Министерством обороны Украины убытков на 173 млн грн в 2017 году.

"По версии следствия, работники Минобороны в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия по получению Украиной соответствующих компенсаций (офсетного договора) на общую сумму более 173 млн грн", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Украины.

Главная военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве отмечают, что должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и, вероятно, с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров. "Указанные действия являются нарушением требований Закона Украины "О государственном оборонном заказе" и Порядка заключения компенсационных (офсетных) договоров и видов компенсаций, которые могут предоставляться по этим договорам, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины", - пояснили в Генпрокуратуре.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве поручено Национальному антикоррупционном бюро Украины.

Минобороны Украины с 14 октября 2014 года по 29 августа 2019 года возглавлял Степан Полторак.