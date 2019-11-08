События

18:25 08.11.2019

Сайдик поприветствовал решение ТКГ о начале разведения войск под Петровским 9 ноября

1 мин читать
Сайдик поприветствовал решение ТКГ о начале разведения войск под Петровским 9 ноября

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик поприветствовал решение сторон начать разведение войск в районе Петровского 9 ноября.

Текст заявления Сайдика обнародовала пресс-служба ОБСЕ.

"Я приветствую решение Трехсторонней контактной группы, принятое при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, о начале возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского 9 ноября 2019 г. в 12:00 (по киевскому времени)", - заявил Сайдик.

Он отметил, что ранее, 4 ноября, призвал стороны использовать успешный опыт разведения на участках под Станицей Луганской и Золотым и сделать все необходимое для возобновления процесса разведения сил под Петровским.

"При этом хотелось бы отметить конструктивность сторон, которые при первоначальном отсутствии консенсуса о дате разведения сил и средств в районе Петровского, смогли тем не менее найти общий язык о начале этого отвода, исходя из того, что он должен осуществляться зеркально и одновременно", - подчеркнул Сайдик.

Он также выразил уверенность, что выполнение Рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств позволит укрепить доверие между сторонами и облегчит переговорный процесс.

Теги: #оос #ткг #сайдик #разведение_сил
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:16 08.11.2019
Глава СММ ОБСЕ на встрече с Зеленским засвидетельствовал возобновление процесса разведения сил в Богдановке и Петровском, которое должно начаться 9 ноября

Глава СММ ОБСЕ на встрече с Зеленским засвидетельствовал возобновление процесса разведения сил в Богдановке и Петровском, которое должно начаться 9 ноября

18:10 08.11.2019
Разведение сил и средств у Золотого состоялось в оговоренные сроки и безопасно – Зеленский на встрече с главой СММ ОБСЕ

Разведение сил и средств у Золотого состоялось в оговоренные сроки и безопасно – Зеленский на встрече с главой СММ ОБСЕ

14:25 08.11.2019
Боевики сорвали разведение на участке Петровское-Богдановка

Боевики сорвали разведение на участке Петровское-Богдановка

13:09 08.11.2019
Один украинский военнослужащий пострадал в результате обстрела боевиков на Донбассе – Минобороны

Один украинский военнослужащий пострадал в результате обстрела боевиков на Донбассе – Минобороны

12:02 08.11.2019
Разведение сил в Петровском начнется в полдень 9 ноября - Сайдик

Разведение сил в Петровском начнется в полдень 9 ноября - Сайдик

09:44 08.11.2019
Украинская сторона готова в 12.00 начать разведение на участке Петровское-Богдановка при условии зеркальных действий

Украинская сторона готова в 12.00 начать разведение на участке Петровское-Богдановка при условии зеркальных действий

07:25 08.11.2019
Боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

18:22 07.11.2019
Боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения с начала суток на Донбассе

Боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения с начала суток на Донбассе

17:39 07.11.2019
Украина готова выполнять требования по разведению сил на участке Богдановка-Петровское с 12:00 8 ноября после верификации режима тишины – начгенштаба ВСУ

Украина готова выполнять требования по разведению сил на участке Богдановка-Петровское с 12:00 8 ноября после верификации режима тишины – начгенштаба ВСУ

17:09 07.11.2019
Разведение сил и средств на участке у Богдановки Донецкой области начнется в полдень пятницы, если не будет провокаций – Аваков

Разведение сил и средств на участке у Богдановки Донецкой области начнется в полдень пятницы, если не будет провокаций – Аваков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение МС ООН о признании юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ может поспособствовать созданию спецтрибунала по делу MH17 - Зеркаль

За Дубневича внесен залог – ВАКС

Глава СММ ОБСЕ на встрече с Зеленским засвидетельствовал возобновление процесса разведения сил в Богдановке и Петровском, которое должно начаться 9 ноября

Зеркаль: МС ООН полностью отклонил все возражения РФ по юрисдикции – это полная победа

Супрун подаст апелляцию на решение суда первой инстанции по ее иску к Дубинскому

ПОСЛЕДНЕЕ

Решение МС ООН о признании юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ может поспособствовать созданию спецтрибунала по делу MH17 - Зеркаль

За Дубневича внесен залог – ВАКС

Украина в ближайшее время ждет решения Арбитража ООН по юрисдикции в деле о нарушении Конвенции ООН по морскому праву – Зеркаль

Зеркаль: МС ООН полностью отклонил все возражения РФ по юрисдикции – это полная победа

Супрун подаст апелляцию на решение суда первой инстанции по ее иску к Дубинскому

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ обеспокоен обысками у владельца "Прямого"

Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ

Из зоны турецкой операции на севере Сирии бежали более 700 христианских семей - СМИ

Генпрокуратура проводит обыски в Минюсте в рамках дела о "черных регистраторах"

Неизвестные облили зеленкой представителя Харьковского горсовета после суда о незаконности переименования проспекта Григоренко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА