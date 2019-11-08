Сайдик поприветствовал решение ТКГ о начале разведения войск под Петровским 9 ноября

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик поприветствовал решение сторон начать разведение войск в районе Петровского 9 ноября.

Текст заявления Сайдика обнародовала пресс-служба ОБСЕ.

"Я приветствую решение Трехсторонней контактной группы, принятое при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, о начале возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского 9 ноября 2019 г. в 12:00 (по киевскому времени)", - заявил Сайдик.

Он отметил, что ранее, 4 ноября, призвал стороны использовать успешный опыт разведения на участках под Станицей Луганской и Золотым и сделать все необходимое для возобновления процесса разведения сил под Петровским.

"При этом хотелось бы отметить конструктивность сторон, которые при первоначальном отсутствии консенсуса о дате разведения сил и средств в районе Петровского, смогли тем не менее найти общий язык о начале этого отвода, исходя из того, что он должен осуществляться зеркально и одновременно", - подчеркнул Сайдик.

Он также выразил уверенность, что выполнение Рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств позволит укрепить доверие между сторонами и облегчит переговорный процесс.