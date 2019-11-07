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12:24 07.11.2019

На участке разведения в Петровском идут седьмые сутки перемирия, украинская сторона готова начать в пятницу отвод сил

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На участке разведения в Петровском идут седьмые сутки перемирия, украинская сторона готова начать в пятницу отвод сил

Украинская сторона готова начать разведение сил и средств в районе сел Петровское и Богдановка Волновахского района Донецкой области в пятницу, 8 ноября, ввиду соблюдения режима тишины на участке разведения в течение обусловленного периода, сообщил руководитель пресс-центра Операции Объединенных сил Андрей Агеев.

"Сегодня заканчиваются седьмые сутки (соблюдения режима тишины – ИФ), сегодня мы уведомили ОБСЕ через Министерство иностранных дел о том, что мы готовы (к разведению сил и средств – ИФ). От МИД поступит подтверждение, и надеюсь, что завтра в 12 часов все пройдет по плану", - сказал Агеев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он подчеркнул, что украинская сторона готова к началу практического этапа процесса разведения сил и средств на участке №3 в районе Петровского и Богдановки Донецкой области 8 ноября с 12.00.

"На данное время в районе участка №3 наблюдается тишина, что дает возможность надеяться на то, что завтра отведение состоится по плану. То есть самое главное, самое необходимое условие проведения разведения на этом участке, как в частности и на других участках, - соблюдение режима тишины на протяжении 7 суток с двух сторон", - отметил Агеев.

Как сообщалось, разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе г.Золотое Луганской области. Украинская сторона ранее заявляла готовность приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское при условии отсутствия обстрелов в течение 7 суток.

Теги: #оос #петровское #отвод_войск
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