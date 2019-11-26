События

10:14 26.11.2019

Боевики обстреляли позиции ВСУ из АГС со стороны Петровского, расположенного близ участка разведения сил на Донбассе

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Боевики обстреляли позиции ВСУ из АГС со стороны Петровского, расположенного близ участка разведения сил на Донбассе

Во вторник утром боевики с провокационными целями осуществили обстрел из автоматических гранатометов украинских позиций вблизи населенного пункта Старогнатовка (Волновахский р-н Донецкой обл.), сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Огонь велся с направления Петровского. Указанный населенный пункт находится в непосредственной близости от участка разведения №3 (Богдановка). Таким образом, российские оккупанты, пытаясь вызвать огонь накануне встречи ТКГ в Минске, хотят обвинить нашу страну в нарушениях Минских договоренностей", - говорится в обнародованном на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук во вторник утром сообщении.

В пресс-центре отметили, что "это в очередной раз подчеркивает коварство действий российско-оккупационных войск и попытки дискредитировать Украину перед мировым сообществом".

Также в штабе ООС подчеркнули, что Объединенные силы огонь в ответ не открывали.

Теги: #сводка #всу #оос #обстрел #петровское
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