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14:16 13.11.2019

Под Петровским началось разминирование участка разведения

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Под Петровским началось разминирование участка разведения

На участке разведения сил в районе Богдановки и Петровского Донецкой области началось разминирование территорий, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник пресс-центра Объединенного командного пункта Объединенных сил Андрей Агеев.

"Сегодня в 12:00 началась пятые сутки практической фазы разведения сил и средств на участке №3, в частности вторая составляющая - это разминирование самого участка под контролем наблюдательной комиссии ОБСЕ. Как с нашей стороны, так и наблюдатели самой ОБСЕ контролируют разминирование участка со стороны врага", – заявил он.

Агеев уточнил, что согласно утвержденному плану-графику разминирование участка должно занимать до семи суток, но не дольше.

Следующим этапом после разминирования будет демонтаж фортификационных сооружений.

"На третьем участке демонтаж фортификационных сооружений и других позиций запланирован после того, как закончится фаза разминирования. Затем пройдут сутки на верификацию представителями ОБСЕ и только на следующие сутки, после верификации должен начаться демонтаж фортификационных сооружений. Если не будет срывов и не будет провокаций, так и произойдет", – информирует Агеев.

Как сообщалось, разведение сил и вооружений сторон на участке №3 под Петровским стартовало 9 ноября.

Теги: #оос #разминирование #петровское
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