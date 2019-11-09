В Петровском началось разведение сил сторон конфликта на Донбассе

Представители "ДНР" и военнослужащие Вооруженных сил Украины подтвердили начало разведения сил сторон на последнем пилотном участке на линии соприкосновения на Донбассе.

Как передает корреспондент "Интерфакса", "ДНР" и Украина обменялись залпами ракетниц зеленого цвета, которые служат условными сигналами к началу разведения и приступили к отводу сил на участке Богдановка-Петровское.

Перед этим были запущены ракетницы белого цвета, при помощи которых стороны известили друг друга о готовности к разведению.

Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 км от линии разграничения.

Разведение сил и средств сторон конфликта уже произошло на двух участках - №1 в районе поселка Станица Луганская и №2 в районе города Золотое Луганской области.

Разведение сил сторонами конфликта на Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).