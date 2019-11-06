События

15:26 06.11.2019

В Одессе на стадионе из-за падения футбольных ворот погиб студент-иностранец - полиция

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Одесские правоохранители расследуют обстоятельства гибели студента-иностранца в Приморском районе города, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"Предварительно установлено, что 23-летний иностранец пришел с приятелями на стадион поиграть в футбол. Стоя на воротах, парень решил выполнить гимнастическое упражнение на их металлической конструкции. В результате падения ворот пострадавший получил травмы, от которых скончался до приезда "скорой", - сказано в сообщении.

Сейчас тело погибшего направлено на экспертизу. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Теги: #гибель #одесса #иностранец
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