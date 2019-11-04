Франция и Германия в годовщину гибели Гандзюк надеются на привлечение к ответственности виновников ее смерти

Посольство Франции и Германии в Украине ожидают от правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, вследствие которого она умерла.

"Год назад общественная активистка Екатерина Гандзюк стала жертвой нападения - ее умышленно облили кислотой, и она погибла в результате полученных травм. Мы чтим ее память памяти. Как и ее близкие и семья, мы ожидаем суда и приговора заказчикам этого отвратительного преступления", - говорится в сообщении посольства на странице в Твиттере в понедельник.

В свою очередь в посольстве Германии в Украине также подчеркнули, что ожидают суда и приговора заказчикам повлекшего смерть Гандзюк нападения.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

В феврале 2019 года Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 3 июля сроки досудебного расследования в уголовном производстве по убийству Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Мангера, помощника народного депутата Игоря Павловского, экс-участника АТО Сергея Торбина и Алексея Левина (Москаленко) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

7 мая Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы (разные сроки).

22 октября Рябошапка пообещал через несколько месяцев продемонстрировать результаты расследования уголовного производства об убийстве Гандзюк.

3 ноября Служба безопасности Украины сообщила, что устанавливает возможную причастность сотрудников полиции к содействию выезда за границу организатора нападения на херсонскую активистку Катерину Гандзюк Алексея Левина, местонахождение которого официально еще не установлено, а кроме главы Херсонского облсовета Владислава Мангера были и другие заказчики преступления.