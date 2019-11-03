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10:49 03.11.2019

За пять лет войны на Донбассе погибло боле 3,3 тыс., ранены до 9 тыс. – ООН

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За пять лет войны на Донбассе погибло боле 3,3 тыс., ранены до 9 тыс. – ООН

В Организации Объединенных Наций заявили о боле 3,3 тыс. убитых мирных граждан из-за войны на Донбассе, раненых до 9 тыс.

"Убито более 3 330 мирных граждан. Ранено до 9 тыс. 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами. 3,5 млн нуждаются в помощи", – сообщается на странице ООН в Twitter.

В результате конфликта появилась "линия соприкосновения" на территории 427 км, что перекрыла доступ к основным услугам.

"Превыше всего люди хотят мира", - подчеркнули в ООН.

Теги: #жертвы #война #донбасс #оон
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