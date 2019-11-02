США призывают к справедливости в отношении семей убитых журналистов Гонгадзе и Шеремета

Посольство США в Украине призывает украинские власти расследовать преступления против украинских журналистов.

"В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы вместе с украинским народом призываем к справедливости в отношении семей Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов, которые трагически потеряли жизнь, смело ища правды", - сказано в сообщении посольства на странице в Фейсбуке.

США также призывают Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за свою работу на востоке Украины и в Крыму.

Как сообщалось, в декабре 2013 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой постановила провозгласить 2 ноября Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Дата была выбрана в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года.