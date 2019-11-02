В Кировоградской области юноша попал в реанимацию из-за отравления грибами

Житель г.Александрия Кировоградской области отравился дикорастущими грибами, которые купил на стихийном рынке, сообщает Кировоградский областной лабораторный центр.

"18 - летний житель г.Александрия Кировоградской области, полакомившись неизвестными грибами, которые купил у бабушки, на стихийном рынке, сразу оказался на больничной койке", - сказано в сообщении.

Так, пострадавший, почувствовав первые симптомы болезни (тошноту и рвоту), обратился в лечебное учреждение. Сейчас он в состоянии средней тяжести получает лечение в реанимации учреждения здравоохранения.