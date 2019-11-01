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19:11 01.11.2019

VW протестирует "квантовый навигатор" на улицах Лиссабона

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VW протестирует "квантовый навигатор" на улицах Лиссабона

Германский автопроизводитель Volkswagen протестирует навигатор, который использует возможности квантового компьютера для прогнозирования количества пассажиров и оптимизации маршрута.

На следующей неделе в Лиссабоне, где в это время будет проходить технологическая конференция Web Summit, между местом проведения мероприятия и другими частями города будут курсировать девять городских автобусов, оснащенных "квантовым маршрутизатором", сообщает The Wall Street Journal. Это приложение использует доступ к квантовому компьютеру для расчета наиболее быстрого пути для каждого из автобусов в режиме, близком к реальному времени.

Целью тестовых поездок является выбор оптимального маршрута в условиях интенсивного городского движения, заявил главный информационный директор VW Мартин Хофман.

Испытания являются частью более масштабного плана компании по внедрению подобных систем в свои автомобили. VW намерена коммерциализировать эту технологию в ближайшие три года.

В разработке приложения-навигатора участвовала компания D-Wave Systems Inc.

Теги: #тест #компьютер #volkswagen
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