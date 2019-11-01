События

14:05 01.11.2019

Разведение в Золотом практически завершено, территория находится под контролем МВД

1 мин читать
Разведение в Золотом практически завершено, территория находится под контролем МВД

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что разведение сил и средств в районе г.Золотое Луганской области уже завершено, а территория находится под контролем Министерства внутренних дел Украины.

"Сейчас уже практически оно завершено и полностью территория находится под контролем Министерства внутренних дел", - сказал Загороднюк на брифинге в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится разведение в районе Золотого.

Как сообщалось, 29 октября в полдень в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (поселок в составе г.Золотое) начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) сил и средств. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения. По состоянию на 31 октября 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции.

Также 29 октября на переговорах в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в с.Петровское в Донецкой области. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств от линии столкновения в районе Петровского должно начаться 4 ноября.

Теги: #разведение #оос #золотое #разведение_сил #загороднюк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:49 01.11.2019
В Петровском были обстрелы 30 октября, будет пересмотр даты разведения

В Петровском были обстрелы 30 октября, будет пересмотр даты разведения

13:06 01.11.2019
Россия усиливает оккупационные войска на Донбассе танками и 122-мм установками "Гвоздика"

Россия усиливает оккупационные войска на Донбассе танками и 122-мм установками "Гвоздика"

13:01 01.11.2019
С начала суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе - Минобороны

С начала суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе - Минобороны

11:37 01.11.2019
Боевики в октябре потеряли не менее 33 человек погибшими – разведка Объединенных сил

Боевики в октябре потеряли не менее 33 человек погибшими – разведка Объединенных сил

07:22 01.11.2019
Два украинских военных ранены в результате 15 обстрелов боевиками на Донбассе

Два украинских военных ранены в результате 15 обстрелов боевиками на Донбассе

18:22 31.10.2019
Боевики с полуночи восемь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Боевики с полуночи восемь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

17:51 31.10.2019
В ЕС приветствуют разведение сил и техники в Золотом и ожидают от РФ активных шагов для выполнения Минских соглашений

В ЕС приветствуют разведение сил и техники в Золотом и ожидают от РФ активных шагов для выполнения Минских соглашений

14:07 31.10.2019
Поддержка НАТО разведения войск на Донбассе показательна, считает Арахамия

Поддержка НАТО разведения войск на Донбассе показательна, считает Арахамия

12:15 31.10.2019
Как только будут достигнуты договоренности, мы готовы открыть КПВВ "Золотое" – глава Луганской ОГА Гайдай

Как только будут достигнуты договоренности, мы готовы открыть КПВВ "Золотое" – глава Луганской ОГА Гайдай

12:08 31.10.2019
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Петровском были обстрелы 30 октября, будет пересмотр даты разведения

Посольство Израиля в Украине возобновит работу с 1 ноября

Боевики с полуночи восемь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Офис президента передал Меджлису рассекреченные документы о депортрации крымских татар

Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании "Burisma"

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины об отводе судьи по делу о "скифском золоте"

Бизнесмен Ярославский на прямом включении у российского ведущего Соловьева рассказал о своих планах по восстановлению Донбасса

Все станции метро в Киеве работают в обычном режиме, информация о минировании не подтвердилась

В Украине к воскресенью немного потеплеет

Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу после "минирования"

В Киеве обстреляли скоростной трамвай

Станцию метро "Арсенальная" в Киеве закрыли на вход из-за увеличившегося пассажиропотока

Станции метро "Театральная" и "Крещатик" в Киеве вместе с пересадками закрыты после звонка о минировании

В Киевской области правоохранители ликвидировали канал поставки каннабиса в воинскую часть

Суд взял под частичный домашний арест экс-замглаву Харьковской обладминистрации Шахненко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА