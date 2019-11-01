Разведение в Золотом практически завершено, территория находится под контролем МВД

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что разведение сил и средств в районе г.Золотое Луганской области уже завершено, а территория находится под контролем Министерства внутренних дел Украины.

"Сейчас уже практически оно завершено и полностью территория находится под контролем Министерства внутренних дел", - сказал Загороднюк на брифинге в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится разведение в районе Золотого.

Как сообщалось, 29 октября в полдень в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (поселок в составе г.Золотое) начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) сил и средств. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения. По состоянию на 31 октября 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции.

Также 29 октября на переговорах в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в с.Петровское в Донецкой области. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств от линии столкновения в районе Петровского должно начаться 4 ноября.