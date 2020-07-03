События

09:58 03.07.2020

В Николаеве утром произошло саморазведение Ингульского моста из-за ремонтных работ - мэр

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В г.Николаев в пятницу, 3 июля, рано утром саморазвелся Ингульский мост в связи с ремонтными работами на этом объекте, заявил мэр города Александр Сенкевич.

"Сегодня рано утром произошло саморозведение Ингульского моста. Чрезвычайная ситуация возникла из-за ремонтных работ на этом объекте. По заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что сделало невозможным бы его саморозведение. Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП "ЭЛУ Автодорог", которые могли бы предотвратить возникновение такой ситуации", - написал мэр на странице в Фейсбуке.

Он добавил, что сейчас "ЭЛУ Автодорог" устанавливает противовес на мосту для безопасного проезда транспорта.

"Спасибо всем, кто присоединился к оперативному решению проблемы", - отметил Сенкевич.

Теги: #разведение #николаев #мост
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