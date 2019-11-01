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01:28 01.11.2019

Израильские дипломатические миссии возобновили работу по всему миру

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Сотрудники израильских дипломатических учреждений возобновили работу по всему миру после забастовки, сообщило, в частности, консульство Израиля в Хьюстоне.

"Консульство, как и другие израильские миссии по всему миру, возобновило (работу - ИФ) сегодня 31 октября 2019 года", - сообщается в четверг в твиттере дипучреждения.

Отмечается, что "переговоры между сотрудниками МИД и министерством финансов Израиля продолжатся".

Накануне сообщалось, что израильские посольства и консульства во всем мире приостановили работу в среду из-за забастовки дипломатов и военных атташе.

Забастовка началась в 1:00 по местному времени среды. Таким образом, ни один гражданин Израиля, находящийся за рубежом и попавший в трудное положение, не мог получить консульскую помощь.

По данным газеты The Times of Israel, дипломаты и военные атташе таким образом выражали несогласие с решением министерства финансов Израиля, которое пересматривает существовавший ранее порядок денежных выплат для покрытия расходов на работу дипмиссий за рубежом. Предполагается, что новая система, предложенная Минфином Израиля, начнет функционировать задним числом, тем самым, сотрудники дипмиссий должны будут самостоятельно погасить тысячи долларов задолженностей.

Речь идет о широком спектре расходов - от затрат на проведение мероприятий в посольствах до средств на передвижение на транспорте. При этом, отмечают израильские СМИ, дипломаты уже несколько лет жалуются на низкие зарплаты. Также они выражали недовольство сокращением расходов на работу дипмиссий.

Отмечается, что в 2014 году израильскому профсоюзу Гистадрут удалось договориться с представителями Минфина Израиля о повышении зарплат дипломатам. Однако, по словам дипломатов, эта договоренность до сих пор не была полностью выполнена.

Теги: #работа #дипмиссии #возобновление #израиль
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