Сторонам конфликта на Донбассе предстоит серьезная работа для подготовки "большого обмена" пленными - представитель ОБСЕ

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил о подготовке сторонами конфликта "большого обмена" удерживаемыми лицами.

"Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми. Могу сказать, что это очень серьезная работа. Здесь (на заседаниях ТКГ - ИФ) мы хотим подготовить действительно большой обмен и поэтому надо работать по каждому лицу, чтобы определить его, можно сказать, будущую судьбу", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске.