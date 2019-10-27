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19:34 27.10.2019

"Левые" и "Альтернатива для Германии" лидируют на региональных выборах в ФРГ

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"Левые" и "Альтернатива для Германии" лидируют на региональных выборах в ФРГ

Партия "Левых" лидирует на выборах в парламент федеральной земли Тюрингия, согласно результатам экзит-пола телеканала "Вельт". Партия может получить 30% голосов избирателей.

На втором месте за "Левыми"- "правые", это партия "Альтернатива для Германии", за нее могут проголосовать 23% избирателей. Такой результат означает, что партия фактически удвоила свою поддержку.

Партия канцлера Ангелы Меркель ХДС может рассчитывать на 22% голосов, в целом партия по сравнению с прежними выборами несет серьезные потери - более 10% поддержки.

Эксперты сходятся во мнении, что часть электората ХДС отошла к "Альтернативе".

Социал-демократическая партия (СДПГ) получает около 8% голосов.

По 5,5% могут получить "Зеленые" и "Свободная демократическая партия", это позволит им пройти в парламент.

В воскресенье в бывшей восточногерманской земле Тюрингии выбирают региональный парламент - ландтаг, к настоящему часу избирательные участки уже закрыты, идет подсчет голосов.

Теги: #фрг #выборы #лидеры
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