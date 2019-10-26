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13:17 26.10.2019

Студенты Львовского университета им.И.Франко смогут проходить практику в ГБР

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Студенты Львовского университета им.И.Франко смогут проходить практику в ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба и ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Владимир Мельник 25 октября подписали договор о сотрудничестве между ГБР и вузом.

Как сообщила пресс-служба Госбюро в субботу, этот документ позволит привлекать научно-консультативную поддержку и проводить совместные мероприятия в рамках задекларированного сотрудничества. Кроме того, студенты университета смогут пройти практику в ГБР.

"Теперь сотрудничество, которое было раньше, оформлено официально. Но я убежден, что этот шаг лишь закрепляет те добрые, профессиональные отношения, которые существуют между нами. И в дальнейшем мы будем благодарны за сотрудничество в анализе и разработке нормативно-правовых актов, проведении научных исследований, конференций, повышении квалификации сотрудников ГБР", - прокомментировал Труба.

Отвечая на вопросы студентов, он указал на определенные недостатки действующей законодательной базы.

"Мы начинали свою работу с очень слабым законодательством, не позволявшим нам развиваться. Пока исправлена ошибка, которая не позволяла нам с самого начала создать оперативные подразделения. В то же время, новый состав Верховной Рады проголосовал в первом чтении за профессиональный, мощный законопроект о деятельности ГБР, который снимет много блокирующих преград. Мы надеемся на оперативное принятие этого законопроекта", - подчеркнул директор Госбюро.

Теги: #львов #гбр #практика #студенты
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