В Ровенской области в ДТП с автобусом Киев – Варшава и грузовиком погиб водитель, трое пассажиров травмированы

В Ровенской области минувшей ночью произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Киева в Варшаву, и грузовика, в результате погиб водитель автобуса (второй), трое пассажиров получили травмы и госпитализированы.

Как сообщило Главное управление Госслужбы по ЧС в Ровенской области, ДТП произошло в 03:25 на автодороге Киев - Варшава, вблизи с.Федоровка Сарненского района.

"В результате ДТП второй водитель, который находился в правой части автобуса, погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса (взрослые) с ранами-ушибами госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской ЦРБ", – говорится в сообщении.

Остальные пассажиры после осмотра медиков от госпитализации отказались.

В автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков (13-16 лет).

Спасатели провели смыв горюче-смазочных материалов с проезжей части дороги.