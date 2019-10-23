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13:48 23.10.2019

Из-за тумана работа шести морпортов Украины ограничена

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Из-за тумана работа шести морпортов Украины ограничена

В шести морских портах Украины введены ограничения на лоцманскую проводку и грузовые операции с зерновыми из-за сильного тумана, семь портов работают без ограничений, сообщается на сайте Администрации морских портов Украины.

По ее данным, ограничения на лоцманскую проводку судов из-за тумана введены в портах "Пивденный", "Николаев" и "Ольвия". В "Скадовске" введены ограничения на лоцманскую проводку судов без указания причин. Ограничения на грузовые операции с зерновыми введены в портах "Одесса", "Херсон" и "Рени".

Кроме того, из-за тумана закрыто движение судов через Бугско-Днепровско-Лиманский канал и Херсонский морской канал.

Без ограничений работают морские порты "Черноморск", "Мариуполь", "Бердянск", "Измаил", "Усть-Дунайск" и "Белгород-Днестровск".

Теги: #туман #морпорт
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