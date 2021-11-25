Экономика

16:12 25.11.2021

В Одессе установили первые 12 свай будущей эстакады на новой дороге в порт

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На строительстве новой дороги в Одесский морской порт обустроены первые 12 свай будущей эстакады, которая станет важной частью этой трассы. 

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины, новую эстакаду строят "с нуля" в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

“Строящаяся эстакада является важным элементом новой цементобетонной дороги в Одесский морской порт, протяженностью 5,3 км. Она соединит автодорогу М-28 Одесса – Южный с Одесским морским портом. Эстакада будет длиной 568 метров. Ее присоединят к уже существующей эстакаде АМПУ”, - говорится в сообщении "Укравтодора".

Как отмечается, строительство новой дороги в Одесский морской порт ведется в режиме nonstop. 

Новая государственная автодорога станет бесплатной альтернативой имеющемуся маршруту через территорию частной компании. Работы планируют завершить в следующем году.

На дороге также планируют установить две площадки взвешивания в движении (WiM) и TIR-площадки для отстоя тяжеловесного автотранспорта на 300 авто.

Для быстрой проверки и пропуска грузовиков дорогу возле таможенной зоны расширят с четырех до шести полос.

Как сообщалось, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" в Одесской области также планируют построить новую дорогу в обход Молдовы.

 

Теги: #большое_строительство #морпорт #одесса
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