События

14:55 22.10.2019

Суд по делу Штепы сдвинулся с мертвой точки

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Суд по делу Штепы сдвинулся с мертвой точки

Орджоникидзевский райсуд Харькова во вторник после более чем 16-месячного перерыва смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

"Сегодня обсуждался вопрос назначения дела к судебному рассмотрения либо возврата обвинительного акта прокурору, а также возможность рассмотрения дела судом присяжных. Затем судьи удалились в совещательную комнату для вынесения решения", - сказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" адвокат Штепы Александр Шадрин.

По его словам, ни обвинение, ни защита не возражали против назначения дела к рассмотрению по сути. Шадрин также сообщил, что позиция его подзащитной в отношении суда присяжных не изменилась - Штепа по-прежнему хочет, чтобы ее дело рассматривала коллегия судей.

Оглашение решения планируется в среду в 11:30.

Теги: #суд #штепа
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