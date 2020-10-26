Штепа с меньшим результатом выходит во второй тур выборов мэра Славянска – экзит-пол

В Славянске (Донецкая обл.) пройдет второй тур местных выборов с участием бывшего мэра этого города Нели Штепы, о чем свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного аналитическим бюро "Система".

Согласно результатам экзит-пола, обнародованным на странице бюро в Фейсбуке, в голосовании на должность главы Славянской объединенной территориальной громады (ОТГ) лидирует нынешний глава горсовета Вадим Лях (член партии "Оппозиционный блок") - 34,8%. У Штепы 23,1% голосов поддержки.

У остальных кандидатов: Павел Придворов - 20,7%, Ольга Алтунина – 17,6%, Андрей Секлецов – 2,6%, Евгений Недосека – 1,2%.

По данным экзит-пола, в Славянский городской совет проходят шесть партий: "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 25,2%, Партия мира и развития - 22,7%, "Оппозиционный блок" - 18,4%, "Слуга народа" - 17,1%, "Наш край" - 7,2%, "Европейская солидарность" - 5,8%.

В рамках экзит-пола опрошены 2053 избирателей Славянска, статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Штепа возглавляла горсовет Славянска в 2010-2014 годах. После вторжения на Донбасс российских военных она призывала президента РФ Владимира Путина ввести войска в Славянск.

После освобождения города в отношении Штепы открыли уголовное производство о сепаратизме. Судебный процесс продолжается, следующее заседание должно состояться 29 октября.