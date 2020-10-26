События

12:12 26.10.2020

Штепа с меньшим результатом выходит во второй тур выборов мэра Славянска – экзит-пол

1 мин читать
Штепа с меньшим результатом выходит во второй тур выборов мэра Славянска – экзит-пол

В Славянске (Донецкая обл.) пройдет второй тур местных выборов с участием бывшего мэра этого города Нели Штепы, о чем свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного аналитическим бюро "Система".

Согласно результатам экзит-пола, обнародованным на странице бюро в Фейсбуке, в голосовании на должность главы Славянской объединенной территориальной громады (ОТГ) лидирует нынешний глава горсовета Вадим Лях (член партии "Оппозиционный блок") - 34,8%. У Штепы 23,1% голосов поддержки.

У остальных кандидатов: Павел Придворов - 20,7%, Ольга Алтунина – 17,6%, Андрей Секлецов – 2,6%, Евгений Недосека – 1,2%.

По данным экзит-пола, в Славянский городской совет проходят шесть партий: "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 25,2%, Партия мира и развития - 22,7%, "Оппозиционный блок" - 18,4%, "Слуга народа" - 17,1%, "Наш край" - 7,2%, "Европейская солидарность" - 5,8%.

В рамках экзит-пола опрошены 2053 избирателей Славянска, статистическая погрешность не превышает 1,9%.

Штепа возглавляла горсовет Славянска в 2010-2014 годах. После вторжения на Донбасс российских военных она призывала президента РФ Владимира Путина ввести войска в Славянск.

После освобождения города в отношении Штепы открыли уголовное производство о сепаратизме. Судебный процесс продолжается, следующее заседание должно состояться 29 октября.

Теги: #мэр #штепа #славянск #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:54 26.10.2020
Испорченный бюллетень. В Чернигове избиратель "проголосовал" за Путина и "Единую Россию"

Испорченный бюллетень. В Чернигове избиратель "проголосовал" за Путина и "Единую Россию"

12:34 26.10.2020
Местная политика будет существенно отличаться и иметь определенную автономию - Карасев о выборах

Местная политика будет существенно отличаться и иметь определенную автономию - Карасев о выборах

12:11 26.10.2020
День голосования на местных выборах в целом отвечал демократическим стандартам честных выборов – КИУ

День голосования на местных выборах в целом отвечал демократическим стандартам честных выборов – КИУ

12:08 26.10.2020
Местная политика будет существенно отличаться и иметь определенную автономию - Карасев об итогах выборов

Местная политика будет существенно отличаться и иметь определенную автономию - Карасев об итогах выборов

12:01 26.10.2020
В Луганской области больным COVID-19 избирателям отказали в голосовании – "Опора"

В Луганской области больным COVID-19 избирателям отказали в голосовании – "Опора"

11:58 26.10.2020
Наблюдатели "Опоры" не выявили на местных выборах нарушений, которые повлияют на результаты волеизъявления

Наблюдатели "Опоры" не выявили на местных выборах нарушений, которые повлияют на результаты волеизъявления

11:54 26.10.2020
В "Опоре" прогнозируют, что в большинстве крупных городов пройдет второй тур местных выборов

В "Опоре" прогнозируют, что в большинстве крупных городов пройдет второй тур местных выборов

11:53 26.10.2020
Наблюдатели "Опоры" не выявили на местных выборах нарушений, которые повлияют на результаты волеизъявления

Наблюдатели "Опоры" не выявили на местных выборах нарушений, которые повлияют на результаты волеизъявления

11:48 26.10.2020
Государство не организовало должным образом карантинные меры на местных выборах, отмечают в "Опоре"

Государство не организовало должным образом карантинные меры на местных выборах, отмечают в "Опоре"

11:48 26.10.2020
Правоохранительная система активно реагировала на нарушения на местных выборах – "ОПОРА"

Правоохранительная система активно реагировала на нарушения на местных выборах – "ОПОРА"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Турция проявила интерес к достройке Ан-225 "Мрия" – вице-премьер Украины

День голосования на местных выборах в целом отвечал демократическим стандартам честных выборов – КИУ

Неизвестные избили экс-министра Швайку, полиция начала расследование

Результаты президентского опроса будут обнародованы вечером – нардеп Кравчук

"Опора": выборы были конкурентными и в основном состоялись в соответствии с законодательством

ПОСЛЕДНЕЕ

КИУ считает, что опрос Зеленского "провалился", и призывает принять закон о всеукраинском и местных референдумах

Турция проявила интерес к достройке Ан-225 "Мрия" – вице-премьер Украины

НБУ ослабил справочный курс гривни до 28.33 грн/$1

Число заражений COVID-19 в мире снижается после недавнего антирекорда – ВОЗ

В КИУ призывают Кабмин разблокировать средства коронавирусного фонда и предусмотреть надлежащее количество средств защиты и уборку участков на втором туре выборов в городах

Школы из "красных" зон Киевской области после каникул перейдут на дистанционное обучение – ОГА

Во Франции более 100 тыс. человек в сутки могут заражаться COVID-19 – эксперт

Минздрав Грузии прогнозирует пик заражений COVID-19 в ноябре

Проведение президентского опроса в день выборов может быть оценено как злоупотребление административным ресурсом – "Опора"

Кабмин назначил врио главы ГАСИ Ирину Король

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА