События

13:30 01.04.2021

В суде по делу Штепы объявлен перерыв до 8 апреля

2 мин читать
В суде по делу Штепы объявлен перерыв до 8 апреля

Орджоникидзевский райсуд Харькова продолжит слушание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, 8 апреля.

"На 8 (апреля - ИФ) мы планируем допрос свидетелей", - объявила в четверг судья Елена Глибко.

На заседании в четверг суд заслушал позиции сторон по ходатайству об избрании Штепе меры пресечения в виде ночного домашнего ареста, которое прокурор заявил на предыдущем заседании.

Штепа и ее адвокаты считали позицию прокурора необоснованной и выступали против удовлетворения ходатайства.

Суд удалился в совещательную комнату.

Дело в отношении экс-мэра Славянска рассматривается с самого начала в пятый раз.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводской, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

Теги: #суд #штепа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:46 01.04.2021
Суд обязал ОИК на 87 округе в Ивано-Франковске провести повторный подсчет голосов на одном из участков

Суд обязал ОИК на 87 округе в Ивано-Франковске провести повторный подсчет голосов на одном из участков

20:27 31.03.2021
Окружной админсуд Киева отменил решение МКМТ об отказе введения квот на импорт азотных и сложных удобрений - Group DF

Окружной админсуд Киева отменил решение МКМТ об отказе введения квот на импорт азотных и сложных удобрений - Group DF

18:55 31.03.2021
В суд передан обвинительный акт относительно киевлянина, подозреваемого в избиении Балуха

В суд передан обвинительный акт относительно киевлянина, подозреваемого в избиении Балуха

14:27 31.03.2021
Печерский суд 2 апреля рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому

Печерский суд 2 апреля рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому

13:22 31.03.2021
Суд перенес на 14 апреля рассмотрение апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

Суд перенес на 14 апреля рассмотрение апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

20:31 30.03.2021
Агент НАБУ Шевченко вышел под залог и анонсировал пресс-конференцию

Агент НАБУ Шевченко вышел под залог и анонсировал пресс-конференцию

20:13 30.03.2021
Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

Ощадбанк обжалует вердикт суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

14:02 30.03.2021
"Дело Стерненко" передали в Одесский апелляционный суд

"Дело Стерненко" передали в Одесский апелляционный суд

13:12 30.03.2021
Верховный суд Израиля подтвердил право ПриватБанка на судебное разбирательство против его экс-владельцев относительно присвоения $600 млн

Верховный суд Израиля подтвердил право ПриватБанка на судебное разбирательство против его экс-владельцев относительно присвоения $600 млн

12:59 30.03.2021
Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи райсуда Киева, препятствовавшей проведению акций протеста во времена Майдана

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи райсуда Киева, препятствовавшей проведению акций протеста во времена Майдана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ и Нацполиция обеспечивают охрану на округе №87 из-за возможных попыток дестабилизировать ситуацию вокруг выборов

"Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве до специального распоряжения

Полиция Киева проверяет информацию о "минировании" ряда медучреждений

Кравчук: 14 апреля ТКГ обсудит разминирование на Донбассе к Пасхе и возвращение к режиму тишины

Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

ПОСЛЕДНЕЕ

Austrian Airlines с 17 мая запускает рейсы из Вены в Запорожье

В Харьковской области занято большинство "ковидных" коек со стационарным кислородом

Послы стран G7 обсудили с гендиректором "Укроборонпрома" корпоратизацию концерна и реформу ОПК

СБУ и Нацполиция обеспечивают охрану на округе №87 из-за возможных попыток дестабилизировать ситуацию вокруг выборов

В Швеции изменили график вакцинации от COVID из-за нехватки препарата

В Киеве задержали мужчину, который отобрал у киевлянина 300 тыс. грн

Президент Германии привился вакциной AstraZeneca

Суд взял под домашний арест еще одного задержанного участника акции под ОП

Лидерами общественного доверия украинцев стали Зеленский, Разумков и Аваков - опрос "Рейтинга"

Доход лидера "Голоса" Рудик от продажи криптовалюты более чем в два раза превышает ее зарплату за год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА