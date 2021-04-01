В суде по делу Штепы объявлен перерыв до 8 апреля

Орджоникидзевский райсуд Харькова продолжит слушание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, 8 апреля.

"На 8 (апреля - ИФ) мы планируем допрос свидетелей", - объявила в четверг судья Елена Глибко.

На заседании в четверг суд заслушал позиции сторон по ходатайству об избрании Штепе меры пресечения в виде ночного домашнего ареста, которое прокурор заявил на предыдущем заседании.

Штепа и ее адвокаты считали позицию прокурора необоснованной и выступали против удовлетворения ходатайства.

Суд удалился в совещательную комнату.

Дело в отношении экс-мэра Славянска рассматривается с самого начала в пятый раз.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводской, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.