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20:10 18.10.2019

СБУ обнаружила в Одесской области оборудование, радиоактивное излучение которого в 500 раз выше нормы

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СБУ обнаружила в Одесской области оборудование, радиоактивное излучение которого в 500 раз выше нормы

В г.Южное Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили угрозу радиационного загрязнения, сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

"В г.Южное Одесской области СБ Украины своевременно обнаружила и устранила потенциальную угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды. Сейчас опасная ситуация локализована, угрозы жизни и здоровью местного населения нет", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители выяснили, что в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, являющиеся источником ионизирующего излучения.

"Совместная комиссия в составе представителей СБУ, ГСЧС, Нацполиции, Госпродпотребслужба и органов местного самоуправления обнаружила в одном из герметичных ангаров предприятия оборудование, радиоактивное излучение которого превышало установленные нормы более чем 500 раз", - отметили в СБУ.

По словам правоохранителей, транспортировка оборудования за пределы места хранения могла привести к радиационному загрязнению окружающей территории и нанести ущерб местному населению. Кроме того, учитывая близость расположения к предприятию складов с сельхозпродукцией морского торгового порта, существовала потенциальная угроза распространения радиации за границу.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) УК Украины, было проведено неотложную проверку места происшествия.

Сейчас с соблюдением всех соответствующих норм опасное оборудование до утилизации передано на ответственное хранение специализированному государственному предприятию.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела", - говорится в сообщении.

Теги: #сбу #радиация #одесса
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