Киев направил ноту протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" из РФ в ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту протеста из-за очередной отправки грузовиков с "гуманитарным грузом" на оккупированную часть Донбасса и нарушением Минских договоренностей.

"Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м "псевдогуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушения Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств", - - написала спикер МИД Катерина Зеленко на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Как сообщалось, 17 октября через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на территорию Украины проследовал из России так называемый "гуманитарный конвой".