Кернес впервые за 2 года приехал в Полтавский апелляционный суд, но рассмотрение дела перенесли

Городской голова Харькова Геннадий Кернес в пятницу впервые приехал в Полтавский апелляционный суд, где должно было состояться рассмотрение апелляцию по делу в отношении него и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, однако, несмотря на явку всех обвиняемых, заседание вновь не состоялось.

"Коллегия, посовещавшись на месте, решила: отложить рассмотрение уголовного производства на 15 ноября 2019 года, 11 часов", - огласил решение коллегии председательствующий Владимир Костенко.

Суд решил перенести заседание, поскольку накануне Блинник и Смицкий расторгли договор с адвокатом Александром Гунченко. Их интересы должны были представляться адвокаты Юлия Плетнева и Наталья Плиса, которые в суд не явились. Плетнева сообщила, что находится за границей на лечении. Причина неявки Плисы неизвестна. В отсутствие адвокатов двух обвиняемых суд не могу рассматривать дело.

По мнению прокурора Александра Ганилова, такая тактика направлена на затягивание рассмотрения дела. Его коллега заявил также, что таким образом нарушается право потерпевших на правосудие и рассмотрение дела в разумные сроки. Гособвинители просили суд назначить Смицкому и Блиннику дополнительных адвокатов из центра правовой помощи.

В свою очередь адвокат Кернеса Лидия Изовитова усомнилась в полномочиях гособвинителей в связи с вступлением в силу изменений законодательства о прокуратуре.

Поэтому коллегия судей обязала прокуроров Ганилова и Емца предоставить в следующее заседание подтверждение своих полномочий.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст.27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в Дзержинский райсуд Харькова.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Кернеса и его охранников Блинника и Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.