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02:33 18.10.2019

Замдиректора и главный лесничий Красноградского лесхоза подозреваются в незаконной вырубке на сумму более 6 млн грн – прокуратура

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 Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении в растрате государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением совершенном по предварительному сговору (ч.5 ст.191 УК Украины) 5-ти должностным лицам ГП "Красноградское лесное хозяйство".

"Установлено, что служебные лица ГП "Красноградское лесное хозяйство" в период с 17 сентября 2018 по 10 сентября 2019 года, действуя по предварительному сговору из корыстных побуждений совершили растрату вверенного им имущества, а именно многолетних насаждений (665 деревьев, преимущественно дубов) путем их незаконной вырубки на территории вышеуказанного лесного хозяйства, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму 6млн. 281тыс. 301 грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

О подозрении объявлено заместителю деректора Красноградского лесхоза, а также главному лесничему и трем мастерам леса.

В четверг правоохранители провели обыски в помещениях лесхоза и по месту жительства подозреваемых.

Уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г.Полтава при оперативном сопровождении УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.

 

Теги: #украина #харьковская
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