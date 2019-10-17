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14:04 17.10.2019

Решение ЕСПЧ, обязавшее Украину выплатить 5 люстрированным экс-чиновникам компенсации, в силу не вступило, и государство может его обжаловать - Лищина

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Решение ЕСПЧ, обязавшее Украину выплатить 5 люстрированным экс-чиновникам компенсации, в силу не вступило, и государство может его обжаловать - Лищина

Решение Европейского суда по правам человека по искам пяти бывших украинских чиновников относительно закона о люстрации еще не вступило в силу, у государства есть три месяца на обжалование решения в Большой палате ЕСПЧ, сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Пока рано что-либо говорить, поскольку решение Европейского суда не вступило в законную силу. У государства Украины есть право на обжалование этого решения в Большой палате ЕСПЧ", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, комментируя соответствующее решение ЕСПЧ.

Лищина подчеркнул, что на подачу жалобы предусмотрено три месяца. "Правительство будет принимать решение по данному вопросу (целесообразности подачи жалобы в Большую палату – ИФ)", - добавил уполномоченный по делам ЕСПЧ.

Теги: #люстрация #еспч
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