Решение ЕСПЧ, обязавшее Украину выплатить 5 люстрированным экс-чиновникам компенсации, в силу не вступило, и государство может его обжаловать - Лищина

Решение Европейского суда по правам человека по искам пяти бывших украинских чиновников относительно закона о люстрации еще не вступило в силу, у государства есть три месяца на обжалование решения в Большой палате ЕСПЧ, сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Пока рано что-либо говорить, поскольку решение Европейского суда не вступило в законную силу. У государства Украины есть право на обжалование этого решения в Большой палате ЕСПЧ", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, комментируя соответствующее решение ЕСПЧ.

Лищина подчеркнул, что на подачу жалобы предусмотрено три месяца. "Правительство будет принимать решение по данному вопросу (целесообразности подачи жалобы в Большую палату – ИФ)", - добавил уполномоченный по делам ЕСПЧ.