Политика

12:30 17.10.2019

ЕСПЧ: Люстрация нарушила права украинских госслужащих

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ЕСПЧ: Люстрация нарушила права украинских госслужащих

Европейский суд по правам человека признал, что увольнение в Украине государственных служащих на основании люстрации, то есть закона "Об очищении власти", нарушило права уволенных чиновников.

Такое решение суд принял 17 октября, после рассмотрения жалоб пяти украинских граждан, сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

Речь идет о жалобах: бывшего 1-го замначальника следственного управления Миндоходов Николаевской области Дмитрия Басалаева; экс-замначальника кадрового управления ГПУ Вячеслава Поляха; бывшего заместителя прокурора Черниговской области Александра Яся. бывшего начальника налоговой инспекции города Яремча ГУ Миндходов в Ивано-Франковской области Романа Якубовского и экс-замначальника управления АПК Александровской райгосадминистрации Донецкой области Сергея Бондаренко.

Теги: #люстрация #еспч
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