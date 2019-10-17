Один человек пострадал во время тушения дизтоплива в Луганской области

В с.Шапаровка Белокуракинского района Луганской области во время тушения возгорания дизельного топлива пострадал один человек, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В с.Шапаровка Белокуракинского района на территории агрофирмы "Заря" во время слива из бензовоза дизельного топлива в наземные емкости произошел хлопок с последующим возгоранием бензовоза и разлитого горючего. В 16.34 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 200 м2. В результате пожара пострадал 1 человек", – сказано в информации на сайте ведомства в четверг утром.

Сотрудниками ГСЧС спасено 2 наземные емкости с дизтопливом, наземную емкость с бензином и состав с маслами.

К тушению пожара привлекалось 23 человека личного состава и 8 единиц техники ГСЧС.