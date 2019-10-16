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23:46 16.10.2019

США усилили охрану склада тактического ядерного оружия в Турции

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США усилили охрану склада тактического ядерного оружия в Турции

Пентагон перебросил на авиабазу Инджирлик, где хранятся 50 ядерных авиабомб B61, дополнительные подразделения для обеспечения безопасности складов, сообщила Федерация американских учёных, ссылаясь на источник в Командовании ВВС США в Европе.

По ее данным, на фоне обострения отношений межу Вашингтоном и Анкарой в связи с турецким вторжением на северо-восток Сирии, Пентагон перебросил на усиление в Инджирлик подразделение по обеспечению безопасности с авиабазы Авиано в Италии. Кроме того, в этих целях туда также был направлен отряд военной полиции Национальной гвардии США.

Как ранее сообщила газета The New York Times, ссылаясь на информированные источники во властных структурах, американские власти рассматривают планы вывоза из Турции 50 ядерных авиабомб B61, которые хранятся на авиабазе Инджирлик.

По их сведениям, вопрос о вариантах вывоза ядерного тактического оружия, которое находится под американским контролем на авиабазе Инджирлик, в минувшие выходные рассматривался представителями государственного департамента и министерства энергетики, отвечающего за сохранность ядерных арсеналов.

Вопрос был поднят вслед за началом 9 октября военной операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских бойцов, которых поддерживали США.

По словам одного высокопоставленного представителя, ядерное оружие США в Турции в настоящее время фактически является заложником президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Вывоз авиабомб означал бы конец турецко-американского альянса, а сохранение их там увековечит ядерную уязвимость, которую следовало бы устранить много лет назад, отметил он.

По имеющимся данным, за рубежом США располагают пятью базами, где хранится в общей сложности 150 тактических ядерных авиабомб. Они размещены в Германии, Нидерландах, Бельгии - по 20 единиц в каждой стране, а также в Италии - 40 и Турции - 50.

В понедельник Минфин США сообщил о введении американскими властями ограничительных мер против министерств обороны и энергетики Турции в ответ на военную операцию Анкары против курдов на северо-востоке Сирии. В его заявлении, в частности, говорится и о включении в санкционные списки министра обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза.

Теги: #сша #турция #оружие
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