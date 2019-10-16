Дочь российского бизнесмена Ротенберга вышла из состава бенефициаров ТРЦ Ocean Plaza

ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (Киев), являющееся владельцем столичного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Ocean Plaza, в сентябре 2019 года внесло изменения в перечень бенефициарных собственников в Едином государственном реестре юридических и физических лиц.

Согласно реестру, по состоянию на 16 октября 2019 года вместо дочери российского бизнесмена Аркадия Ротенберга Лилии, а также граждан Швейцарии Андреа, Сюзанны Валлабх конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" стала кипрская "Оушен Плаза Проджект". Осталась среди бенефициаров Джейпракаш Валлабх.

Согласно реесстру, Лилия Ротенберг также в сентябре перестала числиться учредителем ООО "Авангард-Виларти" (владелец 100% уставного капитала "ИС "Лыбидь").

Кроме того, изменились данные на сайте компании "ТПС Недвижимость" (в 2013 году приобрела ТРЦ Ocean Plaza – ИФ), контролируемой Лилией Ротенберг. В частности, исчезла информация о наличии в портфеле ТРЦ Ocean Plaza и уменьшилась общая площадь объектов в управлении "ТПС Недвижимость" до 700 тыс. кв. м (ранее указывалось 900 тыс. кв. м).

Как свидетельствуют данные госреестра, по состоянию на октябрь "ИС "Лыбидь" имеет непрямую связь с группой UFuture. Так, "ИС "Лыбидь" числится владельцем ООО "Алакрити", созданной лишь год назад и зарегистрированной по ул.Лаврская, 20-а. По этому же адресу зарегистрировано ООО "Глобал Инвест", входящее в группу UFuture, которая, в свою очередь, зарегистрирована по соседству – по ул.Лаврская, 20. Помимо этого, основатель UFuture Василий Хмельницкий к концу 2018 года входил в число бенефициаров ООО "Алакрити".

В компании UFuture агентству "Интерфакс-Украина" не подтвердили и не опровергли информацию о покупке ТРЦ Ocean Plaza Василием Хмельницким, указав, что "пока не комментируют эту тему".

Отказались прокомментировать изменение собственников и в самом ТРЦ Ocean Plaza, пообещав предоставить комментарии ближе к концу месяца.

Как сообщалось, Василий Хмельницкий весной-2019 сообщил в интервью изданию "Экономическая правда", что ведет переговоры о покупке ТРЦ Ocean Plaza, который он вместе с партнерами продал в 2013 году российской "ТПС Недивжимость".

"Да, я сам хотел откупить Ocean Plaza на каком-то этапе, даже, может, и откуплю. Просто Ocean Plaza сейчас стоит дешевле, чем мы продали", - сказал он.

"Я вышел на них, потому что увидел там проблемы. Я сказал: "Я украинский предприниматель, я куплю. Пускай тысячи арендаторов не волнуются". Это малый и средний бизнес", - добавил Хмельницкий.

Основатель ЧАО "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев, инвестор и девелопер сети киевских торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Lavina, Blockbuster, Ocean Mall и др., весной-2019 также заявил о намерении до осени 2019 года приобрести торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Ocean Plaza.

"Мы еще ведем переговоры. Думаю, до осени купим первую очередь Ocean Plaza… и соединим с ТРЦ Ocean Mall", - заявил бизнесмен во время закрытого проперти-тура для ритейлеров по ТРЦ Blockbuster Mall.

Как сообщалось, на сайте консалтинговой компании UTG 7 февраля 2019 года появилась информация о смене управляющей компании ТРЦ Ocean Plaza. Ею стала компания "Киев Молл Менеджмент", созданная в апреле 2018 года.

ТРЦ "Ocean Plaza" по ул.Антоновича, 176 в Киеве общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года. Инвестиции составили около $300 млн. Формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году.