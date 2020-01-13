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16:16 13.01.2020

Суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга к банкам, отказавшим ему в обслуживании

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Суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга к банкам, отказавшим ему в обслуживании

Окружной суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга против четырех европейских банков из-за нарушения ими условий соглашений об обслуживании в связи с введением США санкций в отношении российского предпринимателя в 2014 году.

Суд обязал Ротенберга, который является также гражданином Финляндии, оплатить судебные расходы финорганизаций на сумму 530 тыс. евро, сообщает агентство Bloomberg.

Иск был подан в суд Хельсинки 4 октября 2018 года в отношении Nordea Bank, Svenska Handelsbanken, Danske Bank и OP Group. Банки, в частности, отказывались проводить платежи в оплату счетов Ротенберга, в том числе за электроэнергию.

Суд в понедельник заявил, что ведение бизнеса с Ротенбергом подвергло бы банки значительным финансовым рискам из-за его нахождения под санкциями в соответствии с американским законодательством.

По данным портала телерадиовещания Yle, "суд не нашел доказательств тому, что Ротенберг проживает в Европейской экономической зоне, поэтому у него нет прав на получение основных банковских услуг, гарантированных законом".

Решение судебной коллегии было принято единогласно. Апелляция может быть подана в течение 7 дней.

Теги: #ротенберг #банки #суд #европа
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