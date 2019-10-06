События

08:50 06.10.2019

В больницах Черновицкой области остаются 50 человек, которые отравились в кафе

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В пгт. Путила Черновицкой области в больнице с признаками пищевого отравления остаются 50 человек, в том числе 12 детей.

Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 6 октября в лечебных учреждениях с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 50 человек (из них 12 детей), которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане "Оскар" г.Путила.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, после посещения кафе 29 и 30 сентября 56 человек попали в больницы с пищевым отравлением – сообщение об этом поступило в полицию Путильского и Сторожинецкого районов Черновицкой области.

Теги: #свадьба #госпитализация #украина #отравление
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Интерфакс-Украина
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