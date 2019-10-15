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19:24 15.10.2019

Генпрокуратура открыла три дела из-за хищения средств в "оборонке", в том числе при производстве артсистемы "Гиацинт" и миномета "Верба"

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Генпрокуратура открыла три дела из-за хищения средств в "оборонке", в том числе при производстве артсистемы "Гиацинт" и миномета "Верба"

Генеральная прокуратура Украины открыла ряд уголовных производств по фактам хищения бюджетных средств в оборонной сфере.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры во вторник, уголовные производства открыты по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Так, 15 октября зарегистрировано уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными чиновниками совместно со служебными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа по производству 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт".

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств во время производства 82-мм миномета "Верба".

Также начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин "Oncilla" польской компании "Mista" по завышенным ценам.

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), сообщили в Генпрокуратуре.

Теги: #дела #гпу #опк #хищения
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