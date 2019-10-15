Новый график разведения сил на Донбассе обсуждался, но к согласию стороны не пришли - ОБСЕ

Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом, но Киев и Донбасс не отказываются от этих планов.

"К сожалению, сторонам не удалось выполнить разведение сил в Петровском и Золотом, которое было определено на прошлой встрече контактной группы. Однако стороны подтвердили намерение развести силы на пилотных участках. Я надеюсь, что они сделают это в будущем", - заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик.

При этом отвечая на вопрос "Интерфакса" (Interfax.ru), он заявил, что контактной группе не удалось согласовать новый график разведения.

"График обсуждался, но стороны к консенсусу не пришли", - сказал Сайдик.