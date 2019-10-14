В Киеве проходит Марш славы УПА

В понедельник днем, в 77-ю годовщину создания Украинской Повстанческой Армии (УПА), на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в центре Киева начался торжественный марш националистов.

Как заявляют организаторы Марша, - Всеукраинское объединение "Свобода", - в акции принимают участие более 10 тыс. человек. Участие в марше принимают "Свобода" во главе с лидером Олегом Тягнибоком, партии "Правый сектор", Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов, "Тризуб" им. Степана Бандеры, а также представители Ассоциации фермеров Украины.

Мероприятие началось в 13:00 возле памятника Тарасу Шевченко. После вече колонна националистов двинулась по бульвару Шевченко в сторону Крещатика, откуда планируют пройти по улице Институтской, далее по аллее Героев Небесной сотни. Конечной точкой марша организаторы указали улицу Банковую, где находится Офис президента Украины.

Акция проходит под лозунгом "Защитим украинскую землю". Так националисты выражают свой протест против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске "формулой Штайнмайера", и против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения.