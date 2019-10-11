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20:41 11.10.2019

Турецкая сухопутная операция в Сирии немасштабная - американский военачальник

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Турецкая сухопутная операция в Сирии немасштабная - американский военачальник

Масштабы сухопутной составляющей военной операции, проводимой Анкарой против курдов на севере Сирии, пока сравнительно невелики, заявил в пятницу председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Операция сравнительно небольшая в том, что касается задействованных сухопутных сил", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Милли оценил в несколько сотен число бойцов турецкой армии непосредственно участвующих в боестолкновениях. Их поддерживают еще несколько тысяч сирийских военизированных формирований.

Американский военачальник напомнил, что Турция в ходе операции достаточно активно наносит авиаудары и применяет артиллерию. В ряде случаев турецкие военные обстреливают позиции противника из танков.

Турция начала операцию на северо-востоке Сирии в среду. Основной задачей является борьба против курдских ополченцев в приграничных районах.

Теги: #сша #операция #турция #оценка
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