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19:08 11.10.2019

НКРЭКУ проверила ДТЭК на блокирование импорта э/э в зоне "Бурштынского острова"

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НКРЭКУ проверила ДТЭК на блокирование импорта э/э в зоне "Бурштынского острова"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выявила факты нарушения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны компании АО "ДТЭК Западэнерго" на "Бурштынском энергоострове".

Как сообщает пресс-служба регулятора, в течение первых трех месяцев после введения в Украине новой модели рынка электроэнергии вырос дефицит предложений э/э на рынках "на сутки вперед" и на "внутрисуточном рынке".

По информации участников рынка, отдельные поставщики, входящие в состав ДТЭК или причастные к его хозяйственной деятельности, используя монопольное положение, своими действиями блокируют возможность импорта электроэнергии из государств - сторон Энергетического сообщества, в частности со стороны Словакии.

"Речь идет о деятельности компании АО "ДТЭК Западэнерго" и связанных с ней трейдеров в торговой зоне "Бурштынского энергоострова", в результате которой в период с июля по сентябрь 2019 года были выкуплены мощности межгосударственного сечения с украинской стороны, остались свободными мощности со стороны Словакии, а объемы импорта электроэнергии в эту зону со стороны Словакии были незначительными", - сообщает комиссия.

НКРЭКУ отмечает, что в это же время "ДТЭК Западэнерго" уменьшало объемы продаж электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и на "внутрисуточном рынке", что заставляло поставщиков и их потребителей получать э/э на балансирующем рынке по более высокой цене.

Регулятор официально обратился к оператору системы передачи электроэнергии Словакии - компании SEPS и правительству Словакии для выяснения технических вопросов участников аукционов межгосударственного сечения со стороны Словакии, чтобы устранить препятствия и ограничения для торговли электроэнергией между участниками рынка в зоне "Бурштынского энергоострова" на границе Украины и Словакии.

По результатам анализа предоставленной комиссии информации НКРЭКУ предложит урегулировать вопрос путем введения ограничений на доступ к пропускной способности межгосударственных сечений по каждому из направлений, а также введения штрафных санкций для участников рынка, которые получили доступ к пропускной способности межгосударственных сечений по результатам суточных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных сечений по каждому межгосударственному сечению и направлению, но не обеспечили их использование.

Теги: #э_э #дтэк #нкрекп
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