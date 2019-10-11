Ветераны АТО 14 октября проведут в центре Киева марш "Нет капитуляции"

Ветераны АТО в понедельник, 14 октября, в День Покрова и День защитника Украины, проведут в Киеве марш "Нет капитуляции", требуя от президента Украины искать другие выходы разрешения конфликта на Донбассе, вне Минского формата и разведения войск.

На пресс-конференции в пятницу в Киеве народный депутат Украины (фракция "Европейская солидарность"), участница АТО Яна Зинкевич рассказала о требованиях ветеранов, которые будут озвучены на акции. "Это - запрет введения особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины, потому что это путь к развалу. Это - запрет на введение амнистии для боевиков, запрет отвода украинских войск на линии разграничения, запрет на любые негосударственные военизированные формирования на территории ОРДЛО, запрет проведения выборов в любые органы власти и самоуправления до получения полного контроля по всей линии российско-украинской границы", - отметила она.

Бывший политзаключенный Кремля, участник АТО Евгений Панов, в свою очередь, сказал: "Освобождать людей необходимо, конечно, это очень важно, но это не должно быть любой ценой... Хочу призвать президента Зеленского быть более осторожным в переговорах с РФ".

"Мы выступаем не против мирных инициатив, мы выступаем против вещей, которые являются ... жизненно опасными для существования нашей страны", - сказал первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

Он подчеркнул: "Мы выступаем против абсурдного Минского формата... из него надо выходить и искать абсолютно новые адекватные площадки, на которых мы сможем защищать наши национальные интересы".

Билецкий призвал ветеранов и небезразличных людей: "Приходите на праздник (Покрова, создания УПА), и чтобы показать, что мы все понимаем, что мы неравнодушны, мы сдаваться не собираемся, мы добавим и того врага, и внутреннюю слабость, которую проявляет власть. Выходите 14 октября, чтобы сказать "нет" тому, что наших людей отдали на произвол врага, чтобы сказать "нет" формуле Штайнмайера, Минску и т.д.".

Марш начнется в 16.00 в парке Тараса Шевченко в Киеве. Организаторы акции - ветеранские организации - просят не приносить на марш политические флаги и лозунги, а также запрещённые предметы, соблюдать правопорядок и не поддаваться на провокации. Колонна пройдет к Майдану Независимости, где состоится вече, а затем участники акции переместятся в правительственный квартал и проведут перформанс.