События

17:47 11.10.2019

Ветераны АТО 14 октября проведут в центре Киева марш "Нет капитуляции"

2 мин читать
Ветераны АТО 14 октября проведут в центре Киева марш "Нет капитуляции"

Ветераны АТО в понедельник, 14 октября, в День Покрова и День защитника Украины, проведут в Киеве марш "Нет капитуляции", требуя от президента Украины искать другие выходы разрешения конфликта на Донбассе, вне Минского формата и разведения войск.

На пресс-конференции в пятницу в Киеве народный депутат Украины (фракция "Европейская солидарность"), участница АТО Яна Зинкевич рассказала о требованиях ветеранов, которые будут озвучены на акции. "Это - запрет введения особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины, потому что это путь к развалу. Это - запрет на введение амнистии для боевиков, запрет отвода украинских войск на линии разграничения, запрет на любые негосударственные военизированные формирования на территории ОРДЛО, запрет проведения выборов в любые органы власти и самоуправления до получения полного контроля по всей линии российско-украинской границы", - отметила она.

Бывший политзаключенный Кремля, участник АТО Евгений Панов, в свою очередь, сказал: "Освобождать людей необходимо, конечно, это очень важно, но это не должно быть любой ценой... Хочу призвать президента Зеленского быть более осторожным в переговорах с РФ".

"Мы выступаем не против мирных инициатив, мы выступаем против вещей, которые являются ... жизненно опасными для существования нашей страны", - сказал первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

Он подчеркнул: "Мы выступаем против абсурдного Минского формата... из него надо выходить и искать абсолютно новые адекватные площадки, на которых мы сможем защищать наши национальные интересы".

Билецкий призвал ветеранов и небезразличных людей: "Приходите на праздник (Покрова, создания УПА), и чтобы показать, что мы все понимаем, что мы неравнодушны, мы сдаваться не собираемся, мы добавим и того врага, и внутреннюю слабость, которую проявляет власть. Выходите 14 октября, чтобы сказать "нет" тому, что наших людей отдали на произвол врага, чтобы сказать "нет" формуле Штайнмайера, Минску и т.д.".

Марш начнется в 16.00 в парке Тараса Шевченко в Киеве. Организаторы акции - ветеранские организации - просят не приносить на марш политические флаги и лозунги, а также запрещённые предметы, соблюдать правопорядок и не поддаваться на провокации. Колонна пройдет к Майдану Независимости, где состоится вече, а затем участники акции переместятся в правительственный квартал и проведут перформанс.

Теги: #марш #ато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:14 11.10.2019
Посольство США рекомендует своим гражданам избегать толпы и быть сдержанными в центре Киева 14 октября во время марша

Посольство США рекомендует своим гражданам избегать толпы и быть сдержанными в центре Киева 14 октября во время марша

12:27 09.10.2019
Полиция Киева разыскивает хулиганов, повредивших мемориальную доску воинам АТО в парке им. Рыльского

Полиция Киева разыскивает хулиганов, повредивших мемориальную доску воинам АТО в парке им. Рыльского

09:45 09.10.2019
Суд арестовал гражданина США, который воевал в зоне АТО

Суд арестовал гражданина США, который воевал в зоне АТО

19:02 18.09.2019
Зеленский пообещал переселенцам-участникам АТО представить через месяц программу обеспечения их жильем – глава общественного движения

Зеленский пообещал переселенцам-участникам АТО представить через месяц программу обеспечения их жильем – глава общественного движения

16:02 28.08.2019
В Ривне неизвестные облили инсталляцию, посвященную Героям АТО – полиция

В Ривне неизвестные облили инсталляцию, посвященную Героям АТО – полиция

15:01 24.08.2019
"Марш защитников Украины" завершился исполнением гимна на Майдане Независимости

"Марш защитников Украины" завершился исполнением гимна на Майдане Независимости

14:13 24.08.2019
"Марш защитников Украины" прибыл на Майдан, на Михайловской площади начался молебен при участии военных капелланов

"Марш защитников Украины" прибыл на Майдан, на Михайловской площади начался молебен при участии военных капелланов

12:51 24.08.2019
"Марш защитников Украины" проходит в Киеве

"Марш защитников Украины" проходит в Киеве

11:51 24.08.2019
"Марш защитников Украины" не пересечется с "Шествием достоинства", организованным властями – ветеран

"Марш защитников Украины" не пересечется с "Шествием достоинства", организованным властями – ветеран

12:17 22.08.2019
Более 450 украинских правоохранителей погибли на Донбассе с начала АТО – Аваков

Более 450 украинских правоохранителей погибли на Донбассе с начала АТО – Аваков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Более половины украинцев против предоставления особого статуса Донбассу

Суд восстановил Шевчука в должности главы КС Украины

Пресс-марафон Зеленского завершился

На Донбассе в четверг боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

В США арестовали близких к Джулиани бизнесменов, которые помогали в делах Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Барнье считает возможным перейти к детальному обсуждению черновика соглашения о выходе Британии из ЕС

НКРЭКУ проверила ДТЭК на блокирование импорта э/э в зоне "Бурштынского острова"

Минкультуры Украины внесло еще четверых российских актеров в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности страны

МВД поможет обжаловать решение по делу Маркива в апелляционном суде

КПВВ "Станица Луганская" приостановил работу из-за сообщения о минировании близлежащей АЗС

Более половины украинцев против предоставления особого статуса Донбассу

Суд восстановил Шевчука в должности главы КС Украины

Порядка 20 французских катеров рассчитывают купить в Погранслужбе Украины для обновления устаревшего корабельно-катерного состава - Дейнеко

Дейнеко: Предпринимаемые меры по обустройству границы с РФ недостаточны, нужно минимизировать человеческий фактор за счет технических средств

Более 1 млн грн незаконного взноса в поддержку Гриценко как кандидата в президенты конфискуют в госбюджет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА