С начала 2022 года украинские ветераны смогут пользоваться необходимыми сервисами с помощью "Дии" – Шмыгаль

Украинские ветераны смогут пользоваться всеми необходимыми им сервисами в приложении "Дия" уже в следующем году, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В личном кабинете они смогут посмотреть данные о статусах и льготах и заказать ту или иную социальную услугу со смартфона", - написал Шмыгаль в Фейсбуке в воскресенье.

Он уточнил, что услуги для ветеранов станут доступны для более чем миллиона украинских воинов: как участников АТО/ООС и боевых действий на территориях других государств, так и членов семей погибших.