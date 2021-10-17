События

15:06 17.10.2021

С начала 2022 года украинские ветераны смогут пользоваться необходимыми сервисами с помощью "Дии" – Шмыгаль

1 мин читать
С начала 2022 года украинские ветераны смогут пользоваться необходимыми сервисами с помощью "Дии" – Шмыгаль

Украинские ветераны смогут пользоваться всеми необходимыми им сервисами в приложении "Дия" уже в следующем году, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В личном кабинете они смогут посмотреть данные о статусах и льготах и заказать ту или иную социальную услугу со смартфона", - написал Шмыгаль в Фейсбуке в воскресенье.

Он уточнил, что услуги для ветеранов станут доступны для более чем миллиона украинских воинов: как участников АТО/ООС и боевых действий на территориях других государств, так и членов семей погибших.

Теги: #оос #ветераны #ато #дия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:21 17.10.2021
Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

18:08 16.10.2021
Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

07:11 16.10.2021
В результате обстрелов украинских позиций на Донбассе ранен один военнослужащий

В результате обстрелов украинских позиций на Донбассе ранен один военнослужащий

22:24 15.10.2021
В приложении "Дия" будут доступны услуги для ветеранов

В приложении "Дия" будут доступны услуги для ветеранов

19:23 15.10.2021
Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

07:11 15.10.2021
Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

20:07 14.10.2021
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе

17:41 14.10.2021
С начала текущих суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала текущих суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

07:25 14.10.2021
Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки, ранен украинский военнослужащий

Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки, ранен украинский военнослужащий

18:37 13.10.2021
Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода неизвестные подожгли серу

В Украине за сутки зафиксировано 11288 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровели 3541 человек, 219 умерли

Российские наемники 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

СБУ задержала членов преступной группировки, которые в 2016 году нападали на банки и инкассаторов в Запорожье

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за "минирования" ТЦ в Харькове эвакуировали 465 человек

Турция может получить от США самолеты F-16 в качестве компенсации инвестиций в проект F-35 - Эрдоган

Хакеры атаковали страницы правительства Казахстана в Facebook

Украинские правоохранители обнаружили в Донецкой области схрон с боеприпасами

Власти собираются со следующей недели снять в Мельбурне затяжной локдаун

В Иране выбирают наилучший способ продолжения переговоров по СВПД

В Украине ожидается прохладная и сухая погода, местами заморозки

В главной мечети Мекки отменили социальную дистанцию

На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода неизвестные подожгли серу

В Днепропетровской области столкнулись "скорая" и маршрутка, пострадали шесть человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА