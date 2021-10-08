Восемь семей погибших участников АТО получат компенсацию за земельные участки

В связи с нехваткой земельных участков, восемь семей погибших участников антитеррористической операции получат единовременную компенсацию, сообщили в КГГА.

"Депутаты Киевсовета поддержали решение о выплате уполномоченным членам семей погибших участников АТО единовременной материальной помощи за принадлежащие для получения или полученные ими земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений", – сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам из-за нехватки земельных участков был разработан механизм компенсации.

"На сегодня размер выплаты на 1 человека составляет 400 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодня это 2 379 грн.) И составляет 951 600 грн", - отметила чиновница.

Выплата единовременной материальной помощи за принадлежащие к получению земельных участков уполномоченным членам семей погибших участников АТО проводится в соответствии с Порядком, утвержденным решением Киевского городского совета № 271 от 9 октября 2014 г. "О предоставлении дополнительных льгот участникам антитеррористической операции и членам их семей" (в редакции от 23 июля 2020 г. №52/9113).

Средства для выплаты указанной материальной помощи предусмотрены в рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы. На это мероприятие в 2021 году предусмотрено 38 млн грн.

В КГГА подчеркнули, что в 2019-2021 годах 42 заявителям выплачена одноразовая материальная помощь.