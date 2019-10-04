В НАБУ за последние две недели поступило более 1,7тыс. обращений о возможной коррупции

В Национальное антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) за последние две недели поступило более 1,7тыс. обращений о возможной коррупции, всем сообщениям предоставят правовую оценку.

Как сообщает пресс-служба НАБУ на своей странице в Фейсбуке в пятницу, более 960 сообщений поступили по телефону, более 360 - по электронной почте и более 370 – по почте (на бумаге).

Отмечается, что все обращения должным образом зарегистрировали, им предоставят правовую оценку и пришлют ответы заявителям.

"На что жалуются? Ненадлежащее досудебное расследование, реализация социальных, трудовых прав и законных интересов, нарушение требований земельного, жилищно-коммунального законодательства, нарушения законодательства при принудительном исполнении судебных решений, вопросы, связанные с несогласием с судебными решениями и нарушением норм материального и процессуального права при их принятия", - сказано в сообщении.

В НАБУ отметили, что нередки случаи, когда люди не информируют о конкретных фактах коррупции, но жалуются на жизненные обстоятельства и соседей.

Однако в Бюро подчеркнули, что расследование будет проводиться только по фактам, подследственным НАБУ. То есть возможные преступления совершенные высокопоставленными чиновниками, или если местной общине или интересам государства нанесен ущерб на более чем 960тыс. грн.

"Что касается остальных обращений, их направят в другие органы для рассмотрения в пределах компетенции. Даже при таких обстоятельствах НАБУ проинформирует заявителя об этом факте и сообщит, с каким органом стоит в дальнейшем держать связь", - говорится в сообщении.