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08:09 28.09.2019

Вблизи ж/д путей в Запорожской области обнаружены тела 3 человек, возможно травмированных электропоездом

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Вблизи ж/д путей в Запорожской области обнаружены тела 3 человек, возможно травмированных электропоездом

В пятницу, 27 сентября, вблизи с.Павловское Вольнянского района (Запорожская обл.) вблизи железнодорожного пути обнаружены тела 3 человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи с.Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела 3 человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

В ГСЧС отметили, что обстоятельства гибели устанавливаются.

Теги: #жертвы #жд #запорожская
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