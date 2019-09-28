Вблизи ж/д путей в Запорожской области обнаружены тела 3 человек, возможно травмированных электропоездом

В пятницу, 27 сентября, вблизи с.Павловское Вольнянского района (Запорожская обл.) вблизи железнодорожного пути обнаружены тела 3 человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи с.Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела 3 человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

В ГСЧС отметили, что обстоятельства гибели устанавливаются.