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21:35 27.09.2019

"Укроборонпром" вернул контроль над "Укрспецэкспортом"

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"Укроборонпром" вернул контроль над "Укрспецэкспортом"

Госконцерн "Укроборонпром" возвратил себе контроль над входящей в его состав госкомпанией "Укрспецэкспорт", сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь.

"Сегодня вернули контроль над самым большим экспортером - компанией Укрспецэкспорт. В семью. Ведь дикая жесть же - одна часть компании рейдерит другую :)", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Как уточнили в Госконцерне, руководство подписало приказ об отмене новой редакции устава "Укрспецэкспорта", а другим приказом в компании начато внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств его изменения.

Теги: #укрспецэкспорт #укроборонпром
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