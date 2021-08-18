"Укрспецэкспорт" заключил контракт на создание базы ремонта вертолетов Ми-17 в Турции

Государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", заключила рамочный контракт с турецкой "THK Teknik A.Ş." на создание базы ремонта вертолетов Ми-17 в Турции.

Как сообщается на странице "Укроборонпрома" в Facebook в среду, это произошло во время международной выставки оборонной промышленности IDEF-2021.

Контрактом предусмотрено проведение ремонтов техники турецких клиентов и выполнения заказов для третьих стран.