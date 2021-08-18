Экономика

16:31 18.08.2021

"Укрспецэкспорт" заключил контракт на создание базы ремонта вертолетов Ми-17 в Турции

1 мин читать
"Укрспецэкспорт" заключил контракт на создание базы ремонта вертолетов Ми-17 в Турции

Государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", заключила рамочный контракт с турецкой "THK Teknik A.Ş." на создание базы ремонта вертолетов Ми-17 в Турции.

Как сообщается на странице "Укроборонпрома" в Facebook в среду, это произошло во время международной выставки оборонной промышленности IDEF-2021.

Контрактом предусмотрено проведение ремонтов техники турецких клиентов и выполнения заказов для третьих стран.

 

Теги: #вертолеты #укрспецэкспорт #турция #ремонт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:42 18.08.2021
Ожидается частичное ограничение движения общественного транспорта на ул. Н. Гринченко из-за ремонта дороги

Ожидается частичное ограничение движения общественного транспорта на ул. Н. Гринченко из-за ремонта дороги

17:51 17.08.2021
"ДТЭК Энерго" отремонтировало 16 из 28 запланированных на 2021г энергоблоков ТЭС

"ДТЭК Энерго" отремонтировало 16 из 28 запланированных на 2021г энергоблоков ТЭС

13:14 16.08.2021
"Украинские вертолеты" вместе с МЧС укрепляют имидж Украины в Турции - посол

"Украинские вертолеты" вместе с МЧС укрепляют имидж Украины в Турции - посол

03:37 16.08.2021
Украинские спасатели вернулись из Турции после тушения лесных пожаров

Украинские спасатели вернулись из Турции после тушения лесных пожаров

17:20 14.08.2021
Пять российских военных и трое граждан Турции погибли в результате катастрофы самолета Бе-200

Пять российских военных и трое граждан Турции погибли в результате катастрофы самолета Бе-200

16:19 14.08.2021
В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200

В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200

14:19 14.08.2021
Число жертв наводнений в Турции возросло до 44 человек

Число жертв наводнений в Турции возросло до 44 человек

01:06 14.08.2021
Из-за наводнений на Черноморском побережье Турции погибли почти 40 человек

Из-за наводнений на Черноморском побережье Турции погибли почти 40 человек

15:03 13.08.2021
В Украине задержан гражданин Турции, находившийся в международном розыске за убийство

В Украине задержан гражданин Турции, находившийся в международном розыске за убийство

10:20 13.08.2021
"Укрзализныця" завершила ремонт сошедшего с рельсов в марте Hyundai Rotem, с 14 августа он выйдет на маршрут

"Укрзализныця" завершила ремонт сошедшего с рельсов в марте Hyundai Rotem, с 14 августа он выйдет на маршрут

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго перечислило 653 млн грн на зарплаты шахтерам

Fitch изменило на "позитивный" прогноз по 7 городам Украины

Кабмин зафиксировал сниженный тариф на э/э в 1,44 грн/кВт-ч при потреблении 250 кВт-ч в месяц с 1 октября 2021г по 30 апреля 2022г

ВВП Украины во II кв.-2021 вырос на 5,4% ко II кв.-2020 - Госстат

Стоимость monobankа превысила $1 млрд – сооснователь банка

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин упростил госрегистрацию мощностей по производству кормов для животных

Ситуация с грузоперевозкой остается сложной, растет количество брошенных и задержанных поездов на Юго-Западной и Одесской ж/д - УЗ

Апелляция подтвердила законность отмены допсоглашений на сумму более 44 млн грн, заключенных "Электротяжмашем"

Кабмин создал Раду общественного контроля при БЭБ

"Укрзализныця" направит средства от повышения тарифов на ремонт инфраструктуры

Кабмин утвердил Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года

Международные консультанты ILF Consulting Engineers подтвердили инвестпривлекательность строительства дороги Краковец-Броды-Ривне - Мининфраструктуры

Western Union приостановила денежные переводы в Афганистан

Алжир увеличит импорт украинского зерна из-за климатических изменений - УЗА

Метпредприятия Украины за 7 мес. нарастили потребление газа на 7,5%, электроэнергии - на 4,5%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА